Pacifico firma la colonna sonora del nuovo film con Fabio Volo

ROMA (ITALPRESS) – Pacifico torna a scrivere per il cinema e firma la colonna sonora di “Genitori vs. Influencer”, il film di Michela Andreozzi che sarà trasmesso in prima assoluta su Sky Cinema Uno domenica 4 aprile. Nel cast Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis. La colonna sonora, composta dalle musiche originali e dal brano inedito “Gli anni davanti” a firma di Pacifico, sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download a partire da lunedì 5 aprile.”In realtà non vedevo l’ora di riprendere a lavorare con le immagini. Michela Andreozzi mi ha contattato tramite Fabio Volo, non ci siamo mai incontrati ma mi ha citato riferimenti che erano gli stessi miei, aveva la stessa mia necessità di trovare un commento sonoro al film che fosse luminoso, incoraggiante. Ho scritto e suonato quasi tutto da solo, nel mio studiolo parigino. Michela – racconta Pacifico – aveva già pensato a mettere una mia canzone, e infatti ‘Le mie parolè nella versione di Samuele Bersani è a commento di una scena importante del film. A questa, e alle musiche scritte appositamente, ho aggiunto un brano inedito, ‘Gli anni davantì. Anche in questa canzone ho cercato di metterci un’esortazione, un invito a guardare con voglia e speranza agli anni che verranno”.(ITALPRESS).