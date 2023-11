Parcheggi a supporto dei due musei, tre aree valutate: effettuati sopralluoghi

Gela. Sono tre le zone che sono state individuate come possibili aree di parcheggio per autobus turistici che sosterranno in prossimità del nascente Museo del Mare e del riqualificato Museo archeologico. Considerata la probabile presenza di agenzie di viaggio, tour operator e bus turistici, si rende necessario trovare spazi adeguati per fare sostare gli autobus. Questa mattina si è svolto un sopralluogo congiunto dell’amministrazione comunale e di rappresentanti della Raffineria Gela. Allo stesso erano presenti per il Comune, il sindaco Lucio Greco, l’ingegnere Roberto Capizzello, l’architetto Santino Nicoletti e l’ispettore di pm Serafino Lionti, mentre per Ra.Ge., Elio Luca (responsabile opere generali) e Rocco Denaro (servizi security).