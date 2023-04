Pd apre alle consultazioni nel centrosinistra: “Coalizione su temi, basta protagonismi interni”

Gela. Pieno mandato al segretario Guido Siragusa per avviare consultazioni ampie “con i partiti e i movimenti che hanno riferimenti ideali nel centrosinistra”. Ieri sera, la segreteria del Pd ha definito le tappe più immediate che dovranno condurre il partito a strutturare un’alleanza per il governo della città, chiaramente in discontinuità dall’attuale amministrazione. I dem però mettono subito in chiaro che se alleanza deve essere non potrà formarsi sulla base di posizioni precostituite e il riferimento, seppur tacito, è ai progressisti che hanno “prenotato” il candidato a sindaco. “Nel ribadire che il Pd rappresenta, per tradizione e cultura, quei valori che da sempre caratterizzano il centrosinistra, quali sintesi di principi e politiche riformiste e progressiste, auspichiamo che si possa costruire una coalizione capace di vincere le prossime elezioni comunali. Se per un verso il Pd non ha candidati da imporre, non può però accettare imposizioni da altri”, fanno sapere dalla segreteria cittadina.