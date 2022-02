Pd: “Governo regionale e manager Asp, con Greco e Gambino, hanno svenduto la sanità”

Gela. “Hanno distrutto la sanità del territorio e dell’intera provincia”. Il segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina e il presidente del partito Annalisa Petitto fanno un bilancio managerialmente e politicamente del tutto negativo rispetto all’azione del governo regionale e del management di Asp. Anche sulla gestione dei fondi del Pnrr ritengono che sia già stato deciso di “ripartirli tra i territori più congeniali elettoralmente per il disperato duo Razza-Musumeci”. “E’ la prova provata di una gestione sanitaria regionale fallimentare, non solo nell’emergenza ma anche nella normalità”, dicono. Secondo gli esponenti dem, non era possibile aspettarsi altro da un assessore regionale come Ruggero Razza, “scandalosamente riabilitato nel suo ruolo dal presidente Nello Musumeci, ormai fortunatamente per i siciliani prossimo ad uscire fuori da Palazzo D’Orleans, dopo la vergogna nazionale dei numeri dei morti Covid”. Secondo i dem, l’unico obiettivo di Razza era tenere ai loro posti i ‘colonnelli’ “dell’Asp, Alessandro Caltagirone e Marcella Santino”. “Hanno procurato danni irreparabili alla nostra comunità, colpita solo da inefficienza e mera gestione del potere nonostante l’abnegazione di tanti medici, infermieri e operatori sanitari, costretti a lavorare in condizioni vergognose”, dicono ancora.