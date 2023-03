“Se Pd chiama possiamo parlare”, Pizzardi: “Non ci interessano accozzaglie, M5s? Siamo diversi”

Gela. Di definito non c’è ancora nulla ma i renziani, già da qualche mese, si muovono in una prospettiva legata alla scadenza fondamentale delle prossime amministrative. La giunta l’hanno lasciata lo scorso anno e da allora non ci sono stati più ripensamenti. “E’ ancora presto per parlare di alleanze – dice l’avvocato Rochelio Pizzardi – un anno, in politica, è quasi un’era geologica. Sicuramente, ci stiamo muovendo per creare un’aggregazione di centro”. Le interlocuzioni non mancano e gli esponenti locali di Italia Viva sono tra i più attivi, quasi a voler anticipare i tempi. “Non siamo interessati ad alleanze solo elettorali e ad accozzaglie di liste, costruite solo per vincere. Il modello di quattro anni fa ha prodotto risultati fallimentari. Ci interessa ragionare su una condivisione di intenti e sui programmi. Il Pd? Se dovessero chiederci di parlare, andremo sicuramente. Ma questo vale anche se la richiesta dovesse pervenire da Forza Italia o dalla Dc. Non abbiamo vincoli e non ci sono alleanze già definite a priori”. Pizzardi, che in città guida il partito insieme a Nadia Di Francesco, ha partecipato all’assemblea provinciale della scorsa settimana e la linea comunque sembra tracciata. “Il partito nazionale non pone veti sulle alleanze – continua – però, mi sento di escludere che possano esserci avvicinamenti con il Movimento cinquestelle. Siamo ontologicamente diversi”.