Pef e Tari, c’è ancora tempo: amministrazione ritira gli atti, proteste dell’opposizione

Gela. Dalle stanze ministeriali, nelle scorse ore, è arrivata la comunicazione sullo slittamento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione, ora fissato a fine giugno. Un’apertura che questa sera ha portato l’amministrazione comunale, come ha spiegato l’assessore Cristian Malluzzo, a ritirare sia il Piano economico finanziario sia l’atto sulle nuove tariffe Tari. Lo spostamento del termine per il bilancio, in base a quanto riferito all’assise civica dall’assessore all’ambiente, consentirà di valutare con maggiori approfondimenti il Pef e il provvedimento sulla Tari, che si erano materializzati nelle ultime ventiquattro ore, mettendo in ambasce soprattutto la maggioranza, che di punto in bianco si sarebbe trovata davanti ad una doppia prova di tenuta, in una fase molto complessa. Atti ritirati e niente dibattito in aula, tra le proteste di consiglieri di opposizione, soprattutto la grillina Virginia Farruggia e l’esponente Db Gabriele Pellegrino, che invece avrebbero voluto avviare una discussione sulle scelte dell’amministrazione comunale. Se ne riparlerà tra circa un mese, senza l’assillo delle ore contate per arrivare al sì su atti finanziari molto importanti.