Personale Camera di Commercio deve lasciare il tribunale, ente recede dal protocollo

Gela. Entro fine anno, il personale della Camera di Commercio di Caltanissetta, che da almeno tre anni svolge servizio in tribunale, potrebbe far rientro tra i ranghi dell’ente. La Camera di Commercio, da mesi, ha praticamente bloccato l’ufficio in città e i dipendenti fanno spola con Caltanissetta. I vertici dell’ente, attraverso il segretario generale Diego Carpitella, hanno scritto al presidente del tribunale Roberto Riggio, per recedere dal protocollo d’intesa che venne sottoscritto. Secondo gli organi di controllo della Camera di Commercio, retribuire proprio personale che svolge però attività esclusivamente per il tribunale delinea “un probabile danno erariale”. Le somme destinate agli operatori dislocati a palazzo di giustizia sono coperte anche con un contributo della Regione. Dall’1 gennaio, palazzo di giustizia potrebbe perdere questo supporto.