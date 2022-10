Piacere di guida ed efficienza con la nuova Honda Civic Full Hybrid

ROMA (ITALPRESS) – A 50 anni dal suo lancio e con oltre 27,5 milioni di unità vendute in più di 170 Paesi, Honda propone l’undicesima generazione di Civic, che segna il completamento dell’obbiettivo di elettrificare l’intera gamma europea entro il 2022. Un modello completamente nuovo del suo best seller che racchiude uno stile sportivo ed elegante, con una linea inconfondibile che segue il percorso stilistico riconoscibile nei più recenti modelli lanciati da Honda in Europa. Gli ingegneri di sviluppo Honda hanno seguito il concetto di una “Civic esaltante” concentrandosi sulla sinergia tra esterni ed interni, al fine di creare un’esperienza più confortevole e originale possibile, capace di migliorare la vita di tutti i giorni. Con un approccio umano-centrico esclusivo che si riflette nella dinamica, nel design e nella praticità, Honda ha creato un abitacolo capace di offrire comfort, visibilità e spaziosità a livelli mai visti finora.

La nuova Civic ispira fiducia grazie a punti di contatto tangibili, una maneggevolezza ed una dinamica di guida coinvolgente, che si uniscono ad un propulsore potente ma efficiente, adatto a tutte le esigenze di guida. Sulla nuova Civic la tecnologia Full Hybrid e:HEV è di serie, ed è dotata di una batteria agli ioni di litio che ha il compito di alimentare i due motori elettrici compatti, che lavorano in sinergia con un motore benzina da 2.0 litri a iniezione diretta, per erogare complessivamente 184 cavalli e 315Nm di coppia massima. Perfettamente adattato alla nuova Civic, il sistema e:HEV si presenta più fluido, con una potenza più reattiva e un’accelerazione più lineare, offrendo un’efficienza davvero sensazionale testimoniata dai valori di consumo che nel ciclo combinato partono da 4,7 L/100 km (WLTP).

Il propulsore e:HEV, lo sterzo migliorato e la sospensione perfezionata si combinano per fornire livelli superiori di prestazioni, dinamicità e feedback, che sono da sempre l’essenza del fascino di Civic. Anche il nuovo sistema Infotainment è progettato per migliorare i livelli di comfort, praticità e sicurezza, con Apple CarPlay e Android Auto di serie. Le dotazioni, infatti, sono particolarmente ricche fin dall’allestimento base Elegance, per poi aumentare sulla versione intermedia Sport e arrivare alla top di gamma Advance, che presenta i primi fari abbaglianti adattivi di Honda, un’evoluzione dell’attuale sistema di fari abbaglianti automatici.

La nuova Civic vanta di serie anche l’ampliata gamma di avanzate funzioni di sicurezza attiva e guida assistita Honda Sensing, appositamente migliorate per questo nuovo modello. L’introduzione di nuove tecnologie intelligenti, oltre al numero aumentato di airbag (ben 11) e ai nuovi componenti strutturali progettati per migliorare la protezione in caso di incidenti, garantiscono una sicurezza ottimale sia al guidatore che ai passeggeri. Con linee da vera coupè sportiva, la nuova Civic ha un passo allungato di 35 mm, mentre lo sbalzo posteriore è diminuito di 20 mm, così come l’altezza complessiva che risulta complessivamente ridotta. Il punto più alto della linea del tetto è spostato in avanti, con una delicata pendenza verso il portellone posteriore che enfatizza l’eleganza dell’auto. Il portellone in resina, sviluppato con la nuova tecnologia di produzione, pesa il 20% in meno rispetto al modello precedente ed è un elemento essenziale per esprimere l’eleganza del design.

All’anteriore, Civic vanta un paraurti più marcato rispetto alla generazione precedente, con un motivo a nido d’ape posizionato nella calandra superiore, che evidenzia un look più sportivo. La finitura nera ai lati del paraurti è stata riposizionata per dare all’auto un assetto più basso e stabile. Al posteriore, l’altezza del portellone e i gruppi ottici si trovano più in basso rispetto all’attuale Civic. Civic e:HEV propone un’estetica moderna ed essenziale, con dettagli interessanti come le maniglie a scomparsa dotate di sensori touch che vanno ad eliminare le serrature. Inoltre, gli specchietti laterali sono ancorati direttamente alle portiere anzichè al bordo anteriore del finestrino, e posizionati sotto la linea della cintura, eliminando così inutili angoli ciechi. Sono disponibili cerchi in lega in diversi stili. Le versioni Elegance montano di serie cerchi in alluminio da 17″ mentre le versioni Sport e Advance, quest’ultima con una finitura a due toni, presentano cerchi da 18″. La nuova Civic è disponibile in diverse moderne colorazioni, con il colore perlato Sonic Grey di serie. Tra le opzioni aggiuntive, le colorazioni metallizzate Premium Crystal Red e Premium Crystal Blue, e quelle perlate Crystal Black e Platinum White.

Gli interni hanno forme create su misura per la persona, volte a garantire elevati livelli di raffinatezza e spaziosità. Visibilità e ariosità sono migliorati grazie alla plancia bassa e orizzontale, alla posizione degli specchietti laterali e all’ampia finestratura. L’abitacolo è luminoso e spazioso anche per i passeggeri posteriori, grazie ai sei vetri che includono anche quelli triangolari aggiunti dietro le portiere posteriori. Il montante centrale è stato reso più sottile, mentre la parte alta del pannello interno della portiera è stata modificata al fine di far entrare quanta più luce possibile e migliorare il senso di spazio a bordo.

Honda propone un’offerta che parte da 30.900 euro con 3.300 euro di Hybrid Bonus Honda in caso di permuta o rottamazione per la versione Elegance. Honda, poi, offre l’estensione gratuita fino a 8 anni di Garanzia Estesa. L’offerta è valida fino al 31 ottobre 2022. Per scoprire la nuova Civic e prenotare una prova su strada, si può visitare il sito Honda.it.

