Pizzardi ha incontrato i dipendenti comunali, ok a progressioni orizzontali: “Era una priorità”

Gela. Attendevano da tempo una svolta in positivo e già lo scorso anno avevano più volte preannunciato la possibilità di uno sciopero. Ieri, invece, i dipendenti comunali hanno avuto l’ufficialità dei provvedimenti che aprono alla selezione per le progressioni economiche orizzontali. A dare riscontro in tal senso, l’assessore Antonio Pizzardi, con delega al personale. “Devo dire che è il risultato del lavoro fatto da quando mi sono insediato – spiega – devo ringraziare anche il segretario generale Ferro e i dirigenti Collura e Picone. I dipendenti comunali erano fortemente preoccupati. Spero che questa concretizzazione possa essere da sprone per tutti, anche verso altri obiettivi. Le posizioni organizzative, la scorsa settimana, sono state definite in giunta. Per quanto riguarda invece le progressioni verticali sarà necessario attendere l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. L’attenzione è massima”.