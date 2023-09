Pizzardi nuovo assessore, deleghe a patrimonio e sanità: “Scelta condivisa con alleati”

Gela. Come già anticipato ieri è l’avvocato Antonio Pizzardi il nuovo assessore individuato dal sindaco Lucio Greco per completare i posti in giunta. Era nell’aria ieri e questa mattina è stato confermato in conferenza stampa: il professionista, con una lunga esperienza negli enti pubblici, non si occuperà di urbanistica, delega che rimarrà tra quelle portate avanti dal primo cittadino. A Pizzardi, invece, il compito di coordinare settori come patrimonio, sanità e affari legali. “La nomina arriva dopo la risposta negativa sull’assunzione di tre nuovi dirigenti. Abbiamo chiesto delle assunzioni a tempo determinato e mi amareggia il parere negativo del collegio dei revisori. Questo è fuori dalla realtà e non ci aiuta per niente – ha detto il sindaco – intanto, completiamo la squadra in questo finale di sindacatura. C’è stato un confronto con gli alleati per scongiurare il dissesto e ribadire la centralità del piano di riequilibrio. Malgrado le difficoltà, non ci scoraggiamo. Ci sono progetti e cantieri che devono partire, come il secondo tratto del lungomare e la scuola Solito”. Quella di Pizzardi è “una scelta condivisa da tutti gli alleati”, ha precisato Greco. Il neo assessore è molto vicino all’area politica del presidente del civico consesso Salvatore Sammito. È un funzionario all’interno delle Asp.