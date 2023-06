Pnrr, collegamento porto-asse viario: giunta ha approvato la soluzione progettuale

Gela. Nelle ultime settimane, si è intensificato il percorso per arrivare alle fasi salienti del progetto sul collegamento tra l’area portuale e l’asse stradale. Ci sono stati sopralluoghi e la società specializzata ha trasmesso in municipio lo studio delle alternative progettuali. Si tratta di un investimento coordinato dalla Zes della Sicilia orientale, con fondi Pnrr. La giunta si è portata avanti fino al formale apprezzamento, con delibera, della soluzione progettuale ritenuta maggiormente conforme alle esigenze dell’area. Gli assessori hanno dato il via libera alle fasi successive che dovranno svilupparsi fino alla progettazione esecutiva. Il rup Orazio Marino ha individuato la soluzione indicata come maggiormente conforme all’idea sviluppata dall’amministrazione. Ci saranno un allargamento dell’asse viario nei pressi del porto rifugio, il consolidamento del versante, più rotatorie e gli interventi per i marciapiedi.