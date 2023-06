Pnrr, Fitto “Evitare di avere programmi che non si parlano”

ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo del governo è evitare che si continui ad avere dei programmi che non si parlano e che procedono uno in una direzione opposta rispetto all’altro”. Bisogna costruire “un meccanismo di dialogo tra diversi fondi”, con “una visione” che permetta “di mettere insieme queste risorse”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, al Forum in Masseria. “Dobbiamo ricordare cose di cui non si parla: da qui al 31 dicembre di quest’anno, ci sono 20 miliardi ancora spendere di risorse europee da rendicontare sulla programmazione 2014-2020” e “siamo nel pieno della programmazione 2021-2027, con l’utilizzo di altri oltre 80 miliardi tra risorse europee e nazionali sulla programmazione di invasione più il fondo di sviluppo e coesione”, spiega. (ITALPRESS).

Photo Credits: www.agenziafotogramma.it