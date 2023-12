Pon metro, Sindaco Palermo “Impegnati 152 milioni”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sul PON metro 2014-20 abbiamo impegnato 152 milioni di euro in attività di rigenerazione urbana e vegetale, acquisti per la mobilità e attività sociali. La spesa è oltre il 90% e direi che questo è un risultato molto importante, dove l’attuale amministrazione è intervenuta in una prima fase con alcune rimodulazioni e nell’ultima fase con un’accelerazione importante per consentire il raggiungimento e l’ottimizzazione della spesa”. Così, a Palazzo Comitini, il sindaco Roberto Lagalla, in occasione della presentazione dei risultati della progettazione relativa al Pon Metro 2014-2020 da parte del Comune di Palermo.

