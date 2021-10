Prima categoria, SSD Gela a valanga, 6-0 alla Netina e primato solitario

Gela. La domanda è adesso: chi fermerà il Gela? Quattro partite, quattro vittorie per la squadra di Mirko Fausciana, che dilaga sulla Rinascita Netina. Sei gol subiti ma potevano essere ancora di più considerata la differenza tecnica in campo ma anche l’aver giocato mezz’ora in dieci uomini per l’espulsione del portiere Amato.

Ascia e compagni hanno giocato sul velluto senza forzare più di tanto. Al 13’ Misale coglie il palo in solitudine davanti al portiere. Gara sbloccata da Pira che raccoglie un assist dalla sinistra a centro aerea. Il raddoppio arriva al 47’ con Di Bartolo, al suo primo gol in biancazzurro. Nella ripresa Misale fa tris dopo 50 secondi. Poi tocca a Fiore firmare il poker al 9’ sul cross di Misale. Siracusani in dieci per l’espulsione di Amato per il fallo su Di Bartolo da ultimo uomo. Dal dischetto Ascia non fallisce il 5-0. Fausciana mette dentro tanti giovani del vivaio ed al 35’ tocca a Spadaro segnare ancora su rigore dopo il fallo e l’espulsione di Valvo. Da oggi il Gela è in testa da solo con 12 punti.