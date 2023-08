“Prima un’assemblea degli iscritti”, Arancio: “Farò tesoro dell’esperienza portata avanti da Siragusa”

Arancio non vuole un Pd balcanizzato, frammentato in gruppi o correnti. La sua nomina non ha certamente creato troppi entusiasmi nel gruppo dirigente che guardava al segretario Siragusa e all’area Schlein. E’ stata interpretata quasi alla stregua di un assist politico allo zoccolo duro dem e ad esponenti come il componente della direzione nazionale Peppe Di Cristina e l’ex deputato Ars Miguel Donegani. Proprio Siragusa ha parlato di una “restaurazione” che mette in soffitta “il rinnovamento”. “Penso che se ci sono cose da dirsi è giusto farlo – conclude – non ho preclusioni verso nessuno. Siragusa è un dirigente del partito locale. Ha fatto un percorso importante e ha condotto il Pd durante un momento di forte difficoltà. Farò tesoro della sua esperienza”.