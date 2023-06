Progressisti e civici a confronto, scelte cruciali: su atti finanziari niente sì a priori

Gela. Le prossime scadenze amministrative sono state al centro di un confronto tra i consiglieri dei gruppi progressisti e quelli di “Una Buona Idea”. Ormai da mesi, nessuno nasconde più che ci sia un’intesa piuttosto consolidata e un’eventuale alleanza elettorale, per il prossimo anno, non è assolutamente da escludere. Grillini, dem, esponenti di “Rinnova”, i civici e l’indipendente Paola Giudice, più volte si sono mossi all’unisono e le dimissioni chieste al sindaco Lucio Greco e ottenute durante la seduta sulla mozione di sfiducia hanno solo ribadito che il percorso prosegue. E’ inevitabile che i consiglieri, come è emerso dall’incontro di mercoledì sera, stiano vagliando una strategia comune anzitutto sugli atti finanziari, a partire dal rendiconto che dovrà arrivare in aula (anche se i tempi sono tutt’altro che certi). Non ci sono obblighi verso l’amministrazione comunale, questo è stato ribadito senza se e senza ma. Le dimissioni del sindaco Lucio Greco e la sfiducia saltata, non sono da intendersi come preambolo politico ad un eventuale approccio soft agli atti finanziari. “Dipenderà dal contenuto della relazione dei revisori”, è stato spiegato. Progressisti e civici, allo stato, non si sbilanciano, soprattutto se dovesse essere rilasciato un parere negativo. Intese a prescindere con l’amministrazione sono da escludere. I “responsabili” non si sentono in obbligo rispetto alla giunta ma adotteranno tutte le precauzioni politiche del caso, solo a tutela della città. Ci saranno da assumere scelte immediate anche per l’Unione dei Comuni. Il tema non è tra le priorità assolute ma sicuramente i “responsabili” non intendono farsi imporre il tragitto dal centrodestra intransigente. Nessuno vuole che si creino condizioni tali da mettere a rischio i fondi per i progetti. Del resto, negli ultimi giorni, le distanze tra i due fronti di opposizione (da una parte i “responsabili” e dall’altra il centrodestra della sfiducia) si stanno dimostrando ancora più marcate.