“Pudm non è commissariato”, Iaglietti: “Pizzardi? Non è una nomina chiesta dall’Mpa”

Iaglietti, insieme al gruppo Mpa, ha confermato l’appoggio al sindaco Greco anche se la nomina del neo assessore Antonio Pizzardi sembra in parte aver spiazzato gli autonomisti. “Quello di Pizzardi è un profilo professionale ottimo – continua il capogruppo Mpa – saprà dare un supporto importante. Però, è stata una scelta del sindaco, non riconducibile all’Mpa. Il nome del nuovo assessore non è stato deciso nel corso della verifica politica tenutasi in settimana. Speriamo comunque di poter lavorare al meglio insieme al neo assessore”. I dirigenti dell’Mpa, in settimana, hanno già fatto intendere che non c’è alcuna intenzione di rompere il patto con il sindaco Greco e non si esclude un progetto che possa puntare alle amministrative del prossimo anno. Iaglietti, però, conferma che non c’è stata un’iniziativa del partito per portare Pizzardi in giunta.