Regolamento forniture idriche, ancora una volta niente voto finale: manca il numero legale

Gela. Quella del regolamento per le forniture idriche alle utenze non coperte dalla rete sta diventando una storia infinita. L’atto è all’ordine del giorno del consiglio comunale da diverse settimane. Non si riesce a pervenire al voto finale. Anche in serata, l’assise civica ha fatto registrare un nulla di fatto. Il primo articolo, su spinta del presidente del civico consesso Salvatore Sammito, è pervenuto al voto, con otto sì e sei astenuti. Però, sono ancora tante le incertezze, concentrate prevalentemente sull’aumento del costo del servizio. Sembra che pochi, in consiglio, vogliano assumersene la paternità politica. L’assessore Ivan Liardi è tornato a ribadire che c’è la necessità di arrivare al voto e non sono possibili modifiche sostanziali. La recente dichiarazione di dissesto dell’ente rende quasi obbligata questa strada e i costi attuali non sono sostenibili.