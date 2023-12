“Si finanziano feste con l’aumento della Tari”, opposizione: “Riflettere sull’incarico di Marino alla Srr”

Mazzarino. L’opposizione in consiglio comunale non è per nulla convinta dal modus operandi adottato dal sindaco Vincenzo Marino, quando il focus si sposta sui servizi e su come finanziarli, partendo anche dalla raccolta rifiuti. “L’idea che la società Srr sostituisca l’amministrazione comunale nel finanziare le festività natalizie e altro, attraverso un aumento della Tari, mette in luce il fatto che i cittadini diventano i principali finanziatori. Ciò solleva dubbi sulla giustificazione di queste spese, soprattutto considerando che la raccolta differenziata mira a ridurre le tasse e a favorire lo sviluppo economico, come indicato nel Piano economico finanziario, con un risparmio stimato di circa 80mila euro. L’aumento della Tari – dicono i consiglieri Livio D’Aleo, Franco Lo Forte e Santo Vicari – va in direzione opposta a questa prospettiva. Sottolineiamo l’importanza di riflettere sulla gestione delle risorse pubbliche, focalizzandosi sui temi della giustizia sociale. L’utilizzo dei fondi cittadini per l’albero di Natale, tramite la società in house, solleva dubbi sulla necessità di iniziative non essenziali. La doppia carica del sindaco, che è anche presidente della Srr, suscita interrogativi sulla garanzia e sulla tutela degli interessi della comunità. L’aumento delle tariffe Tari da parte di un ristretto gruppo di consiglieri comunali, che sostiene questa amministrazione, accresce le preoccupazioni sulla giustizia sociale, sia per il presente che per il futuro, creando squilibri tra i settori che sopportano il costo del servizio”.