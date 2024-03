Regolamento forniture idriche, in aula ancora niente numero legale: “Capigruppo alla riunione”

Gela. Per l’ennesima volta, in consiglio comunale tutto rinviato. In seconda convocazione, questa sera, solo cinque presenti e diciannove assenti. Non c’era la soglia per il numero legale e non è stato possibile iniziare il dibattito che prevedeva pure il regolamento per le forniture idriche alle aree non servite. Un atto che ha creato fibrillazioni di ogni tipo, dato l’aumento delle tariffe da imporre alle famiglie che vivono in zone non servite.