Rete fognaria a Manfria, Giudice ha inoltrato parere: “Va rispettato il piano di gestione”

“La programmazione di queste infrastrutture va fatta nel rispetto del piano di gestione – dice Giudice – non ci sono altre strade da percorrere. Ho rilasciato il parere preliminare che spetta all’ente gestore, con tutte le relative prescrizioni che vanno attuate. Ci sono dei parametri precisi che devono essere rispettati, come il riuso delle acque, che non devono finire in mare, e l’affinamento di secondo livello. Avevo già avuto modo di interloquire con il presidente Ati Massimiliano Conti e con il direttore generale Antonino Collura. L’Assemblea territoriale idrica deve adeguarsi alle prescrizioni. Non basta un “poi lo farò”. Anche sulla rete fognaria non si possono attuare soluzioni diverse da quella che passa per l’osservanza del piano di gestione. “Altrimenti sarebbe un progetto in violazione”, precisa Giudice. Così come nel caso del maxi investimento sul gas di Eni, anche per la rete fognaria a Manfria devono valere le stesse priorità, con le prescrizioni che vanno scrupolosamente osservate. Su questo premerà proprio il responsabile della Riserva Biviere, nel corso del confronto sull’intervento in programma nella zona balneare.