Rifiuti, stop a Cosentino per il ruolo di rup: Srr avvia la ricerca del sostituto

Gela. Quello che è accaduto nelle ultime settimane, a Palazzo di Città, si fa sentire anche nell’organizzazione della Srr4 e della società in house “Impianti Srr”, che ha ottenuto l’affidamento del servizio rifiuti in tutti i Comuni dell’ambito. In municipio, come ha spiegato anche ieri il sindaco Lucio Greco, si attende un riscontro chiaro sulla possibilità di una gara, autonoma dal servizio in house. L’avvocato, però, attraverso due note del segretario generale, ha reso noto, anche al presidente della Srr4 Filippo Balbo, che l’ingegnere Grazia Cosentino non potrà più ricoprire il proprio ruolo di rup della gara per il servizio rifiuti, che fino ad oggi aveva svolto, con un’assegnazione a scavalco. In municipio, è stata valutata ormai come scaduta. Pare che anche questa decisione, formalizzata dal sindaco e dal segretario generale, abbia pesato sulla scelta del dirigente Cosentino, che ha presentato le proprie dimissioni, decidendo di lasciare il Comune. Srr4 e “Impianti Srr”, però, hanno necessità di avere un sostituto dell’ingegnere e così è stato pubblicato un avviso, rivolto a tutti i dipendenti dei Comuni dell’ambito, che abbiano le competenze e i titoli per svolgere la funzione di rup della gara per il servizio rifiuti.