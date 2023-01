Rischio dissesto, relazione da trasmettere in Regione: assessori al lavoro con i loro riferimenti

Gela. Una relazione dettagliata sulla situazione finanziaria del Comune, che potrebbe fare da apripista per l’eventuale discussione all’Assemblea regionale di una norma che tanti hanno già ribattezzato “salva-Gela” ma che in realtà potrebbe toccare altri enti locali siciliani. L’esperto nominato dal sindaco Lucio Greco, il dottor Calogero Centonze, è al lavoro per completare gli ultimi passaggi proprio della relazione illustrativa. I contatti con la Regione sono costanti. Ieri, l’avvocato Greco ha avuto interlocuzioni telefoniche con la presidenza della Regione, “che è al corrente di tutta la situazione”, ha spiegato. Anche gli assessori della nuova giunta stanno dando priorità ai loro contatti nel governo regionale. Non solo il dialogo avviato da tempo con l’assessore all’economia Marco Falcone, che ha sempre avuto una linea diretta con ambienti vicini al sindaco, ma il confronto è in corso con altri esponenti del governo Schifani. Assessori come l’esponente di “Un’Altra Gela” Romina Morselli, il centrista Salvatore Incardona e i rappresentanti in giunta dell’Mpa, si stanno muovendo per creare tutte le condizioni di un dialogo proficuo con la giunta regionale. L’obiettivo l’ha confermato il sindaco Lucio Greco e rimane evitare il dissesto e ottenere il via libera da Palermo per l’uso dei fondi delle royalties, a copertura della spesa corrente. Su questo versante si è focalizzata la verifica, in queste settimane diventata continua, con gli esperti consultati dal primo cittadino, che ha poi formalizzato la nomina di Centonze, a sua volta impegnato nella valutazione di tutti gli atti insieme al segretario generale Loredana Patti, attuale dirigente ad interim del settore bilancio.