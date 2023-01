Scout difendono l’area contesa, “Comune non ha mai risposto per rinnovo convenzione”

Gela. Un’area verde, che il gruppo scout “Fabio Rampulla” usa per esercitazioni pratiche e per ospitare altri gruppi provenienti dalla Sicilia e non solo, rientra nel progetto del nuovo centro pubblico per anziani finanziato con il programma “Agenda Urbana”. Gli scout non vogliono perdere quell’area comunale e in serata hanno ribadito che già dallo scorso anno avevano avviato tutte le richieste formali per il rinnovo della concessione, che inizialmente era stata decennale ed è scaduta a febbraio 2022. Dagli uffici del municipio però non sono arrivati riscontri. Negli scorsi giorni, gli scout si sono ritrovati davanti agli operai della ditta incaricata dei lavori per il centro anziani. Una vicenda illustrata dai responsabili scout, che da anni operano nella zona di via Siragusa, coinvolgendo almeno duecento giovani. L’attività viene condotta anche in spazi demaniali e il gruppo ha provveduto a regolarizzare la propria posizione, versando quanto dovuto. Con Palazzo di Città, invece, il rapporto si è praticamente interrotto, nonostante le richieste formali di rinnovo della convenzione. L’assessore Romina Morselli, in giornata, ha spiegato che il progetto tocca solo aree comunali e che non può essere bloccato o rivisto, pena il rischio di perdere i fondi. I responsabili del gruppo scout, nel corso di un incontro convocato negli spazi che usano normalmente, hanno lanciato l’allarme per la possibile perdita dell’area. Gli esponenti di Fratelli d’Italia, che hanno partecipato all’incontro, presenteranno un’interrogazione e comunque vorrebbero arrivare ad un tavolo tecnico per individuare soluzioni praticabili. Sono stati contattati, informalmente, sia il sindaco Lucio Greco che il dirigente Antonino Collura.