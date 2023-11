“Riunione allargata ad altre forze? Concordo con Di Paola”, Di Stefano: “Importante ruolo di Iv”

Gela. I civici di “Una Buona Idea” in questi giorni stanno dando priorità alle vicende amministrative, con la dichiarazione di dissesto in aula consiliare. Anche ieri, nel corso del dibattito, non sono mancate le richieste pervenute dai loro banchi, a partire da quella per una valutazione complessiva di eventuali responsabilità rispetto alla tappa finale del dissesto. Domani, tornano a riunirsi, in uno dei tanti faccia a faccia interni, ora sono estesi a “Civico lab” del segretario Giuseppe Favitta. Vanno comunque avanti i tentativi di aprire una strada programmatica e di prospettiva verso le urne del prossimo anno. Ormai, sono note le costanti interlocuzioni con i pentastellati del Movimento cinquestelle e con i dem. I civici però non trascurano gli sviluppi del tavolo centrista. “Una riunione allargata, parlando dei temi? Penso sia arrivato il tempo di tenerla, prima possibile – dice l’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano ritornando su quanto proposto dal coordinatore regionale M5s Nuccio Di Paola – bisogna partire dal presupposto che un tavolo non si forma perché debba necessariamente condurre ad una conclusione favorevole, con un’intesa. Anzitutto, si mettono in comune le idee e le proposte. Poi, si valuterà. Quattro anni fa, il progetto civico, inizialmente, ricomprese tante forze ma alla fine furono poche quelle che aderirono al cammino comune che ci portò alla vittoria. Per noi, sono imprescindibili questioni come il miglioramento del sistema sanitario locale, il lavoro e le soluzioni per la crisi finanziaria. Penso che debba essere proprio Di Paola, per il ruolo istituzionale che ricopre e perché fa parte di un partito importante, a mettere insieme tutte le forze che si possano riconoscere in questo progetto. Credo sia possibile un’alleanza alternativa ma di garanzia”. I dirigenti di “Una Buona Idea”, adesso con gli innesti degli ex dem confluiti in “Civico lab”, sembrano intenzionati ad accettare la sfida di un dialogo dai confini ancora più ampi.