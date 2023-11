Royalties “Argo-Cassiopea”, Greco: “Bene la norma, grazie al governo ma servono modifiche”

Secondo l’avvocato, però, bisogna anche consolidare gli introiti, eventualmente con una variazione del testo normativo. La norma licenziata dalla giunta di governo, infatti, prevede il riconoscimento di una quota del ristoro complessivo fino al 30 per cento. Il sindaco, sentito anche il primo cittadino di Licata Angelo Balsamo, ha già avviato le prime interlocuzioni con la giunta regionale e con i parlamentari, affinché la quota sia fissa (al 30 per cento) e non variabile (“fino” al 30 per cento) così come indicato nella prima stesura. “Potrebbe apparire un dettaglio, ma non lo è. Un’oscillazione di pochi punti percentuali darebbe luogo alla perdita di svariati milioni di euro a danno del Comune. Bisogna anche cristallizzare la norma nel tempo e garantire continuità. Così come formulato il provvedimento renderebbe necessaria una convalida, anno dopo anno, in occasione di ogni esercizio finanziario della Regione”, aggiunge Greco. I sindaci intendono rimuovere anche questa ulteriore variabile. “Come già accade – conclude il primo cittadino – nell’erogazione delle royalties sull’estrazione degli idrocarburi, anche la norma sulle compensazioni per il gas naturale deve essere perpetua, continua e non soggetta a convalide od oscillazioni a seconda dell’anno o del clima politico. Se questo è un territorio ricco di risorse naturali e se tale diritto alle royalties ci viene riconosciuto, abbiamo il dovere di fare in modo che sia fisso e continuo”. Il sindaco, a giorni, chiederà un incontro ufficiale con i parlamentari regionali eletti nel territorio, indicandogli la necessità di sostenere questi emendamenti durante la discussione in aula all’Ars.