Salvini “Ci opporremo ad aumento tassa sulla casa”

ROMA (ITALPRESS) – “Voglio vivere in un Paese dove si tassi ilgiusto, dove tutti paghino il dovuto nel nome della flat tax. Lacasa per gli italiani è sacra, riformare il catasto per aumentarela tassa sulla casa è un qualcosa di cui non si senteassolutamente il bisogno”. Lo ha detto Matteo Salvini, leaderdella Lega, intervenuto all’evento “Biennale del futuro” con laDestra Liberale Italiana. “Mettere le mani nelle tasche deicontribuenti a pagare di più nell’immediato non ha niente a chefare con le riforme e con il Pnrr – prosegue Salvini – Ci siamoopposti e ci opporremo come Lega e centrodestra, di tutto c’èbisogno fuorchè prendere soldi agli italiani”. (ITALPRESS).