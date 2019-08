Sanità, troppi straordinari: sospesa prevenzione tumore del collo dell’utero

Gela. Il management dell’Asp di Caltanissetta, diretto da Alessandro Caltagirone, ha tagliato anche gli esami di prevenzione del tumore del collo dell’utero. Dopo il blocco delle attività ordinarie in Chirurgia e del servizio di portineria, all’accesso del presidio ospedaliero di via Palazzi, la mannaia degli straordinari ha colpito anche il Pap-test, l’esame di screening oncologico gratuito destinato alle pazienti di età compresa tra 25 e 64 anni che la stessa Asp cl2, 4 anni fa, lo promuoveva spronando le donne ad “effettuarlo, per salvarsi la vita”. Eppure, da due mesi, ad avere la meglio sono le esigenze economiche e non la necessità di monitorare le donne con uno screening ritenuto vitale per la particolare condizione in cui versa l’area territoriale gelese, identificata come Sito di interesse nazionale per la particolare incidenza di patologie oncologiche.