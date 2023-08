“Scerra annebbiato dal populismo”, Incardona: “Politica dovrebbe avanzare proposte”

Gela. Si fa “populismo” dando informazioni che alterano la realtà. L’assessore Salvatore Incardona si rivolge direttamente all’esponente FdI Salvatore Scerra, che ieri ha criticato pesantemente l’amministrazione comunale rispetto all’autorizzazione concessa alla società Licata calcio per effettuare gli allenamenti nella struttura del “Mattei”. Il meloniano non vede miglioramenti neanche sul fronte “Presti”. “Purtroppo, nella nostra città non si perde l’occasione per fare politica da bar inviando messaggi sbagliati alla cittadinanza e soprattutto presentando una realtà fattuale volutamente distorta, al solo fine di ottenere consensi e soprattutto like sui social. Mi riferisco alle parole del consigliere Scerra che, annebbiato dal populismo, si è sorpreso della concessione dell’autorizzazione al Licata calcio, etichettando l’amministrazione come debole e senza programmazione. Vorrei ricordare al collega Scerra – dice Incardona – che peraltro è stato anche dirigente del Gela calcio e soprattutto tiene ai rapporti istituzionali con i paesi vicini, che il Licata calcio ha ospitato per ben due stagioni il Gela calcio che militava in serie D, quando vi furono problemi al “Presti”. In quel caso, non scoppiò nessuna polemica e anzi data la categoria in cui il Gela militava fu come pretendere l’utilizzo del loro stadio”.