Schianto in via Licata, la morte di Russello: indagini in corso, incarico ad un perito

Gela. Sarà un perito ad occuparsi di ricostruire e approfondire l’intera dinamica del terribile incidente stradale costato la vita, nella notte di Ferragosto, all’operaio trentottenne Luigi Russello. La procura, che coordina l’indagine, ha disposto la nomina di un esperto. L’incarico verrà formalizzato ad inizio settembre. Ieri, il trentenne indagato per omicidio stradale, inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari, ha fornito la sua versione dei fatti. Il gip ha convalidato ma è stata revocata la misura. Il magistrato non ha individuato estremi per la conferma. Il trentenne, che era alla guida dell’Audi che ha impattato contro lo scooter in sella al quale viaggiava Russello, è tornato in libertà mentre l’inchiesta va avanti. E’ difeso dai legali Flavio Sinatra ed Erica Iudice. Gli accertamenti tecnici invece verranno condotti sulla base dei rilievi effettuati dagli agenti di polizia, dei danni riportati dallo scooter e della vettura e delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. Per Russello non c’è stato nulla da fare. Nonostante i soccorsi giunti in via Licata, le ferite riportate si sono rivelate fatali.