Segreteria Cgil, scelti anche Corallo e Catalano: “Per i diritti e contro l’autonomia differenziata”

Gela. È stata costituita la nuova segretaria confederale della Cgil, che affiancherà il segretario Rosanna Moncada. Ne faranno parte il segretario provinciale Filcams Nuccio Corallo, quello della Filctem Rosario Catalano e ancora i dirigenti Cgil Francesca Nigro e Roberto Ferreri. “Si tratta di nuovi ingressi in segreteria confederale ma tutti con un’importante esperienza sindacale alle spalle, assolutamente necessaria in vista dell’importante lavoro che la Cgil dovrà affrontare nel territorio. È stata eletta presidente dell’Assemblea Generale Antonella Cascino, componente uscente della segreteria confederale e attuale Direttore Inca-Cgil di Caltanissetta”, dice Moncada. “Il grave momento di crisi sociale ed economica che stiamo attraversando ci impone di mettere in campo una serie di mobilitazioni che mettano al centro il mondo del lavoro per determinare interventi concreti, per affrontare tutte le criticità che interessano il nostro territorio e dalle quali non possiamo cedere di un solo passo a cominciare dalla mobilitazione regionale del 15 aprile a Caltanissetta, promossa da CGIL, UIL, Legacoop, Arci, Ali Autonomie, Uisp e Anpi contro l’autonomia differenziata. Scegliere Caltanissetta come piazza regionale per una vertenza dai contenuti cosi importanti rappresenta una grande opportunità per la nostra provincia che da tempo vive gravi problematiche che hanno determinato negli ultimi anni un massiccio spopolamento e invecchiamento della popolazione. Una recente statistica del Sole 24 sulla qualità della vita nelle provincie italiane ci ha relegato agli ultimi posti delle classiche – continua Moncada – e alla luce di quei dati oggi più che mai dobbiamo esprimere il nostro dissenso all’insegna di una vera partecipazione democratica. Portare in piazza la nostra opposizione ad un disegno di legge che allargherebbe i divari territoriali già esistenti significa per noi portare avanti anche l’idea di Repubblica fondata sul lavoro e sulla coesione sociale. La grande crisi democratica e sociale che stiamo vivendo non può essere affrontata violando la nostra Costituzione. Dare attuazione all’articolo 116 della Costituzione, così come è stato proposto, con le modalità e con le risorse invariate, determinerà la desertificazione non solo del sud del nostro paese ma delle aree interne dei nostri territori”.