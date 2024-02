Serie C, Ecoplast in trasferta a Spadafora per restare sul podio

Gela. Impegno in trasferta per l’Ecoplast Volley, impegnato domani a Spadafora per la sfida contro l’Intermedia Volley, già battuto all’andata. La squadra di coach Giovanni Blanco risiede attualmente al terzo posto in classifica e non ha alcuna intenzione di cedere, con i playoff che si avvicinano e Pozzallo, Gupe e Giarre in agguato per scavalcare i gelesi.