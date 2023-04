“Sfiducia non sia resa dei conti nel centrodestra”, Giudice: “Danni enormi per la città”

Gela. “La mozione di sfiducia non può essere una resa dei conti del centrodestra. La città rischia un danno enorme”. I civici di “Una Buona Idea” non si sono mai nettamente esposti sul tema della mozione e anzi hanno più volte spiegato che la priorità, in questo momento, deve andare alla stabilità finanziaria del municipio. Il segretario Giovanni Giudice lo conferma. I consiglieri del gruppo non si sono per nulla schierati con il “partito” della sfiducia e la proposta del cuffariano Vincenzo Cascino, che ha chiesto a tutti di concedere un termine ulteriore al sindaco Lucio Greco e alla sua giunta, ricalca la linea che hanno già proposto non solo agli esponenti di centrosinistra, con i quali è in corso un dialogo piuttosto proficuo, ma all’intero civico consesso. “L’iniziativa del consigliere Cascino va nella direzione che abbiano indicato – conferma il segretario civico – per noi, congelare la mozione di sfiducia è una soluzione di responsabilità che non va a sostenere il sindaco ma l’intera città”. Da “Una Buona Idea”, in ogni caso, non si faranno ulteriori ragionamenti qualora l’avvocato Greco e gli assessori, entro il termine ulteriore concesso dalla Corte dei Conti, non si presenteranno con gli atti finanziari e i correttivi. “Se non dovessero adempiere – continua Giudice – firmeremo la mozione di sfiducia e la voteremo favorevolmente”.