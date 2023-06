Sfiducia, “responsabili” si fermano alle dimissioni: Donegani, “pezze a buchi che sono voragini”

Gela. Il centrosinistra e i civici di “Una Buona Idea”, ieri sera in aula consiliare, di fatto hanno disinnescato una mozione di sfiducia che altrimenti avrebbe avuto tutti i numeri per essere approvata. Le dimissioni presentate dal sindaco Lucio Greco hanno spinto i “responsabili” a non avventurarsi nella conta della mozione, voluta quasi in blocco dal centrodestra. In queste ore, come abbiamo riportato, il segretario dem Guido Siragusa ha parlato di una decisione ben ponderata. “Non avrebbe avuto senso sfiduciare un sindaco che si è dimesso”, ha precisato. “La sfiducia ad un sindaco già dimesso è soltanto una vendetta personale”, ha ulteriormente ribadito. Il fronte dei “responsabili” si è mosso compatto e il Pd non ha mancato di seguire il percorso comune. Nel centrosinistra cittadino, la mossa non pare aver sortito troppi consensi, almeno nell’ottica di uno dei fondatori del laboratorio “Progressisti e rinnovatori”, Miguel Donegani. Con un post, piuttosto “sibillino”, riportato sulla sua pagina facebook, fa capire che la strategia organizzata in aula non lo convince affatto e men che meno lo rinfrancano i commenti successivi. Non fa nessun richiamo esplicito ma pare abbastanza agevole individuare una profonda critica ai “responsabili”, neanche troppo velata. “Excusatio non petita, accusatio manifesta, ovvero scusa non richiesta, accusa manifesta – scrive Donegani – i voli pindarici da trapezisti, per cercare giustificazioni mettendo pezze a buchi che sono voragini, sono l’epilogo più triste che si poetesse immaginare”. Evidentemente, nel centrosinistra locale e nelle aree che si rifanno al Pd sono maturate visioni differenti rispetto a quella “ufficiale”.