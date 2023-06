Sfiducia, sindaco e giunta attendono l’aula: l’accelerata inattesa e il finale tutto da scrivere

Gela. Il sindaco Lucio Greco e i suoi assessori aspettano l’esito della seduta consiliare di domani. La mozione di sfiducia che sembrava depotenziata è tornata invece in auge e se il centrodestra sarà compatto potrebbe passare, con un numero di sì più che sufficiente a chiudere in anticipo l’esperienza amministrativa dell’avvocato. Greco, probabilmente fino a domani, non rilascerà commenti pubblici sulla vicenda sfiducia. Sicuramente, è convinto di aver fatto tutto quello che era possibile per impedire il dissesto, compresa l’approvazione del rendiconto, in attesa del parere dei revisori. Il centrodestra e i “responsabili” potrebbero far calare il sipario. Se dal centrodestra il sindaco e i suoi non si aspettano “clemenza”, un discorso diverso vale per i “responsabili”. La loro accelerata verso la sfiducia sembra aver sorpreso l’avvocato e gli assessori. Progressisti, dem e i civici di “Una Buona Idea”, infatti, nell’ultima fase della crisi finanziaria dell’ente comunale hanno assicurato la tenuta dell’aula consiliare e l’approvazione di atti strategici. Ora, invece, ritengono che senza gli strumenti finanziari e i correttivi non si possa più dare un supporto, che politicamente sarebbe poco giustificabile. Nessuno vuole passare per salvatore della patria, nell’interesse del primo cittadino. La scelta della “responsabilità” è stata assunta per la città ma a condizione che l’amministrazione sbloccasse tutti gli adempimenti sugli atti finanziari e i correttivi. Anche un rendiconto con un disavanzo così pesante non è certo un buon viatico per proseguire.