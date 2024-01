Si rivedono dopo 38 anni gli studenti della V^ A Geometra

Gela. Dopo 38 anni si sono rivisti in una pizzeria cittadina. Sono gli ex studenti della 5° A Geometra, classe 1985. Erano circa la metà dell’intera classe, alcuni risiedono fuori città per motivi di lavoro, due invece non sono più in vita.

Hanno avuto modo di riabbracciarsi e rivivere le gioie ma anche le amarezze che li ha caratterizzati in quei bellissimi cinque anni trascorsi insieme, le interrogazioni, gli impreparati, le scampagnate, le giocate a scacchi con i professori, ma hanno ricordato pure due compagni stupendi come Danilo e Rosario che non ci sono più.