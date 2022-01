“Sindaco chiarisca posizione su ospedale”, Di Cristina: “Maggioranza fedele per Greco-bis?”

Gela. Praticamente dall’inizio della pandemia da Covid, di due anni fa, in città il Pd locale ha sempre contestato la gestione dell’emergenza, messa in campo dall’Asp. Una critica totale, che si è estesa all’atteggiamento dell’amministrazione comunale e della maggioranza a supporto del sindaco Lucio Greco. La linea non cambia e il segretario provinciale dem Peppe Di Cristina è ancora più diretto. Come gli altri dem, ha firmato a supporto del nosocomio di Caposoprano, aderendo all’iniziativa del comitato “Sos Vittorio Emanuele”. “Questa vicenda, non ha bandiere di partito – dice – abbiamo dato seguito a quello che ha deciso il partito cittadino. Del resto, già quattro mesi fa, prima ancora della nuova ondata del contagio Covid, ho segnalato i numeri della crisi totale dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Purtroppo, mi trovo a dover confermare che il nostro ospedale è agonizzante e fatiscente. Le responsabilità sono evidenti e Asp non può trincerarsi dietro al nulla. Su questo fronte, noi andiamo avanti e tutti dovremmo intraprendere la stessa direzione, senza alcuna bandiera”. Il segretario dem, però, mette da parte un certo fair-play istituzionale e chiaramente fa capire di non apprezzare i colpi bassi che arrivano da pezzi della maggioranza del sindaco Lucio Greco. “Cercano la polemica anche sul tema della sanità locale – aggiunge – ma solo per avere visibilità, per crearsi uno spazio politico. Peraltro, al sit-in, a firma, c’erano anche alcuni esponenti della maggioranza del sindaco, così come c’erano il Pd e il Movimento cinquestelle. A questo punto, vorrei capire qual è la posizione del sindaco su questa vicenda”. Di Cristina va al punto, politico.