“Sindaco disponga disinfestazione in tutta la città”, commissione: “Tamponi al Vittorio Emanuele”

Gela. Interventi di disinfestazione e igienizzazione in tutta la città, ma anche l’esigenza immediata che i tamponi per accertare possibili casi di Coronavirus vengano effettuati al “Vittorio Emanuele”. La commissione consiliare sanità ha nuovamente scritto al sindaco Lucio Greco. Con un’emergenza in continua evoluzione servono interventi drastici. “Abbiamo chiesto – dicono il presidente Rosario Trainito, Carlo Romano, Gaetano Orlando, Sandra Bennici e Giuseppe Guastella – di prelevare una somma dal bilancio e destinarla ad interventi di disinfestazione e igienizzazione in tutta la città”. Ma le misure devono toccare anche l’aspetto sanitario e da subito.