Sorteggio Champions: Milan-Tottenham, Eintracht-Napoli e Inter-Porto

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Urna benevola per le tre italiane ancora in corsa in Champions League. Effettuato a Nyon il sorteggio degli ottavi che si disputeranno con gare d’andata fra il 14 e il 22 febbraio e ritorno fra il 7 e il 15 marzo. Il Napoli, che era fra le teste di serie, evita il pericolo Psg e se la vedrà contro l’Eintracht Francoforte, vincitore dell’ultima Europa League, con la possibilità di giocarsi il passaggio del turno al “Maradona”. Sfida dal sapore italiano invece per il Milan: i rossoneri hanno pescato il Tottenham allenato da Antonio Conte. Non è andata male nemmeno all’Inter, che rischiava City, Chelsea o Real: i nerazzurri se la vedranno col Porto dell’ex Conceicao. Due i big match: Liverpool-Real Madrid, replay della finale della scorsa edizione, e Psg-Bayern, rivincita dell’ultimo atto dell’agosto 2020.Questi gli accoppiamenti:OTTAVI DI FINALERB Lipsia (Ger) – Manchester City (Eng)Bruges (Bel) – Benfica (Por)Liverpool (Eng) – Real Madrid (Esp)MILAN (ITA) – Tottenham (Eng)Eintracht Francoforte (Ger) – NAPOLI (ITA)Borussia Dortmund (Ger) – Chelsea (Eng)INTER (ITA) – Porto (Por)Paris Saint Germain (Fra) – Bayern Monaco (Ger)- foto Image – (ITALPRESS).