Sosta a pagamento in città: le strisce blu con l’app EasyPark

Gela. EasyPark, l’app per la sosta più diffusa in Italia e in Europa, la cui mission è rendere le città più vivibili, è ora disponibile anche a Gela. Attiva in 650 città in Italia, EasyPark consente agli automobilisti di iniziare, terminare e pagare la sosta su strisce blu dal proprio smartphone, in modo facile e comodo sia per il parcheggio occasionale sia per l’acquisto degli abbonamenti di sosta mensili. Molti i vantaggi di EasyPark: l’area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate automaticamente tramite geolocalizzazione; è possibile prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale; inoltre, si può utilizzare il servizio in tutte le città, italiane ed estere, in cui è attivo, tra cui Ragusa, Siracusa, Vittoria, Santa Croce Camerina e moltissime altre nella Regione. “L’avvio del pagamento tramite app, è un ulteriore passo avanti verso una concezione di Smart City a cui Gela vuole ispirarsi per il servizio della mobilità e della gestione della sosta a pagamento”, dichiara il sindaco Lucio Greco. “Siamo davvero lieti che il nostro servizio possa ora essere utilizzato anche a Gela e di questo ringraziamo l’amministrazione comunale e il gestore della sosta Ecoparking. Con la nostra app, gli automobilisti possono parcheggiare con comodità e senza perdere tempo, come già avviene in migliaia di città in Italia e all’estero. Attivare la sosta con EasyPark è molto semplice ed intuitivo, anche per chi non è avvezzo alla tecnologia. Bastano davvero pochissimi click”, spiega Giuliano Caldo, Head of South & Central Europe di EasyPark Group.