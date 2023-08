Spari da uno scooter, vettura colpita da un proiettile vagante: poteva essere una tragedia

Gela. Gli spari da uno scooter, in sella al quale pare ci fossero almeno due persone. Sarebbero loro ad aver agito su un tratto di via Venezia, a ridosso dell’incrocio con via Paladino. L’obiettivo pare fosse un’auto che transitava in quel momento, non è da escludere che i due in sella allo scooter già inseguissero la vettura. Ci sarebbero almeno due feriti. L’azione però poteva avere conseguenze drammatiche. Un colpo vagante ha raggiunto un’altra vettura, un’Opel. A bordo c’era una coppia, una donna e un uomo. Fortunatamente, il proiettile ha infranto un finestrino posteriore ma non c’erano i figli della coppia, altrimenti gli effetti sarebbero stati terribili.