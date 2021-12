Stipendi arretrati e altre assunzioni, alta tensione ausiliari: “Intervenga prefetto”

Gela. Vanno risolte diverse criticità, che si fanno sentire sul destino occupazionale dei lavoratori del servizio di ausiliariato, nelle strutture territoriali di Asp. I segretari provinciali di Filcams e Uiltucs, che stanno seguendo la vertenza dei dipendenti dell’azienda “Nuova Idea”, tornano a chiedere un intervento della prefettura di Caltanissetta. Asp ha provveduto, sostituendosi all’azienda, al pagamento delle mensilità mancanti. Per quella di novembre e per la tredicesima, invece, si era concordato che Asp potesse pagare le fatture della “Nuova Idea”. “Dopo più di dieci giorni – dicono i segretari Nuccio Corallo e Michelangelo Mazzola – non c’è traccia del pagamento delle fatture da parte del settore economico finanziario di Asp”. I sindacalisti, già nei giorni scorsi, avevano anche posto l’accento sulla necessità di trasformare i rapporti di lavoro part-time degli ausiliari, adeguandoli alle ore effettive svolte, che superano il monte previsto. Attendevano riscontri dalla “Nuova Idea”, che invece “a sfregio, ha eseguito nuove assunzioni con contratti di lavoro con orari settimanali, sensibilmente superiori a quelli in essere”, spiegano i sindacalisti.