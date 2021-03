“Su rifiuti vogliamo sentire Greco”, Trainito: “Chiarezza anche su scelte politiche”

Gela. Un chiarimento c’è stato e nell’ultimo periodo i rapporti politici tra il sindaco Lucio Greco e il consigliere Rosario Trainito sono andati in direzione opposta alla tensione, che invece si era riscontrata in più occasioni. Ad inizio anno, il consigliere ha lasciato il gruppo dell’avvocato ed è attualmente indipendente. Il confronto però non ha appianato tutte le perplessità, già più volte manifestate da Trainito. Tra i capitoli amministrativi rimasti ancora incompleti, c’è quello del servizio rifiuti. Trainito e gli altri componenti della commissione sanità e ambiente potrebbero a breve convocare il sindaco. “Vorremmo capire che intenzioni ha il sindaco rispetto al servizio rifiuti – dice – la nuova gara non è stata ancora assegnata. Questo incide sulla pulizia generale della città. Non si può delegare tutto a Ghelas. In questo momento, sembra quasi di essere commissariati da Ghelas, che interviene in più settori. Questo non va bene. Altrimenti, dovremmo chiederci a cosa serva la politica se tutto deve passare dalla Ghelas”. Il consigliere ritiene indispensabile fare chiarezza, sia dal lato amministrativo che da quello più strettamente politico. Apprezza il tentativo in atto di superare le tante incomprensioni sorte (insieme al sindaco ha partecipato al recente sopralluogo in ospedale), ma fa capire che bisogna fare altri passi in avanti.