“Su tempi atti finanziari sono preoccupato”, Sammito: “Revisori? Sembrano remare contro”

Gela. “La richiesta della riunione dei capigruppo sugli atti finanziari e la mozione di sfiducia è legittima. Certo, non è usuale ma il regolamento la prevede. Non sono affatto contrariato”. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, domani, sarà al tavolo richiesto dai consiglieri progressisti, dem e civici. I prossimi giorni dovranno necessariamente segnare la svolta, anzitutto sui tempi di presentazione degli atti finanziari. E’ stato convocato anche il segretario generale Carolina Ferro, che in queste settimane ha retto il settore bilancio. “Non lo nascondo, sono preoccupato. Siamo al 16 aprile e non è arrivato ancora nulla sul mio tavolo. Però, non è ancora tardi. E’ anche vero che non è neppure presto. Spero che il Piano economico finanziario e il rendiconto 2021 possano arrivare in aula entro il 29 aprile – dice Sammito – sul Pef non c’è necessità di parere da parte dei revisori. Per il rendiconto, serve il parere anche della commissione, che comunque si può sempre sollecitare. Se questi atti arrivassero entro il 29 aprile, potrei poi programmare la discussione della mozione di sfiducia dopo l’1 maggio, sempre che non succeda altro. L’ultima parola spetta sempre a me. Se domani, nel corso della capigruppo, dovessero arrivare proposte su eventuali date le valuterò con attenzione”. Sammito, in diverse occasioni, aveva espresso l’invito ad accelerare sugli atti finanziari, fondamentali per concretizzare le misure correttive richieste dalla Corte dei Conti. E’ sempre convinto che gli atti di bilancio vadano discussi prima della sfiducia. Sei consiglieri hanno preso l’iniziativa e la questione si fa anche politica.