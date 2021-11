Tagli ‘Patto per il Sud’, Liardi: “Accuse da chi non conosce le procedure”

“Se qualcuno immagina che progetti così importanti e complessi possano essere facilmente definiti, in appena 6 mesi, significa che non conosce completamente la procedura sia dal punto di vista tecnico che da quello burocratico – continua Liardi – servono anni per portare a casa questo tipo di risultati. Questo non significa fare lo scaricabarile o accusare i predecessori. E’ la pura e semplice verità, l’amministrazione Greco ha fatto e continua a fare di tutto per salvare i progetti del ‘Patto per il Sud’. Progetti estremamente datati e sui quali non ha messo la firma, ma che ha comunque provato a tirar fuori dai cassetti per cercare di non perdere le somme”. Secondo Liardi, “il ricorso era l’ultima carta da giocare”. L’assessore in ogni caso vuole evitare di alzare i toni e spiega di essere sempre pronto a qualsiasi confronto.