Tante novità in casa giallonera

Gela. Tante novità oggi in casa Gela FC. La più importante riguarda infatti il settore giovanile giallonero, che da oggi diventa un affiliato del Torino FC Academy. Si tratta dell’unica squadra in tutta la provincia nissena ad essere affiliata dei granata. A definire il tutto, il direttore Luigi Rivecchio, che è volato fino a Torino per firmare con i piemontesi.

Un’altra novità importante, riguarda l’acquisto di Javier Leonel Belecco, esterno d’attacco argentino classe 1997, proveniente dalla Nuova Sondrio e venuto a Gela per dare una mano in vista della prossima stagione di Promozione. L’ultima novità riguarda la formazione Under 17 Regionale, che da oggi sarà guidata dal mister Giuseppe Ferrigno, noto in città da anni per la sua grande competenza e professionalità nel proprio lavoro.