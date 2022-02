Tragedia 626, lutto cittadino: Greco e comitato, “morti perchè mancano servizi sanitari”

Tuona nuovamente il comitato ‘Sos Vittorio Emanuele’, che la scorsa settimana ha organizzato il sit-in per ottenere un rafforzamento dei servizi sanitari in città. I rappresentanti Luciana Carfì e Filippo Franzone ritengono che quanto accaduto ieri, sulla 626, si poteva evitare dando alla città “i giusti servizi ospedalieri”. “Il paziente che era a bordo dell’ambulanza e che poi è deceduto a causa dell’incidente era stato trasportato a Caltanissetta per problemi cardiaci, non esistendo in città l’unità operativa di emodinamica. E’ ormai una prassi consolidata che infartuati e altri pazienti con gravi problemi cardiaci vengano trasportati in ambulanza o elisoccorso a 70km di distanza a Caltanissetta”. Il comitato sottolinea come Gela non sia sede di emodinamica, mentre sul territorio regionale anche città molto più piccole come Patti, Taormina, Sciacca e Caltagirone siano fornite del servizio. “Quanti morti dovrà contare la città prima di avere i giusti servizi ospedalieri? – dicono ancora – E’ naturale che l’ospedale sia stato trasformato in un centro di raccolta di pazienti in attesa di trasferimento? Ambulanze fatiscenti, turni massacranti, carenze croniche di personale, posti letto ridotti a lumicino, reparti chiusi e altri accorpati per mancanza di medici, ma noi non siamo disposti a subire oltre”. Per Carfì e Franzone anche la politica deve rendere conto di quanto accaduto. “Nessuno ha mosso un dito quando la politica regionale ha deciso che l’emodinamica doveva essere realizzata al Sant’Elia di Caltanissetta nonostante in città ci sia il più alto tasso di pazienti cardiologici – continuano – nessuno si è indignato per il finanaziamento concesso ad Enna per l’istituzione dell’emodinamica, nonostante disti solo 30km da Caltanissetta”. Per il comitato, “la politica non vuol sentire il grido di allarme della città”. Il comitato parla di morti bianche sia per il paziente niscemese che per Iudica.