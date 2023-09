“Un progetto che parta dall’amministrazione? Non ci interessa”, Di Stefano: “Andiamo per la nostra strada”

Gela. “Un possibile progetto che parta dall’attuale amministrazione comunale? Così com’è, non ci interessa. Non c’è alcuna sostanza. Noi andiamo avanti per la nostra strada”. L’ex assessore Terenziano Di Stefano sintetizza le reazioni immediate al tavolo che in settimana l’avvocato Lucio Greco ha voluto insieme agli attuali alleati, anche per tracciare una rotta verso le prossime amministrative. L’obiettivo del primo cittadino e di chi lo sostiene è di allargare i confini. I civici di “Una Buona Idea”, invece, già da alcuni mesi sono al lavoro per una prospettiva programmatica differente. I rapporti con l’amministrazione comunale, salvo la “responsabilità” istituzionale dimostrata in consiglio, sono ormai relegati al passato politico. “Noi la proposta l’avevamo già fatta un anno fa – sottolinea l’ex vicesindaco – partire dai consiglieri che in quella fase sostenevano il sindaco e pensare ad uno sviluppo del progetto. Invece, il sindaco decise di tentare l’allargamento ai partiti del centrodestra. Non era la nostra strada e coerentemente abbiamo lasciato sia la maggioranza che la giunta. Adesso, questo possibile contenitore al quale pensano gli alleati del sindaco non mi pare abbia nulla alla base. Non vedo un’idea progettuale per la città. E’ una sorta di andiamo avanti e poi vediamo. Noi siamo interessati a costruire su punti solidi e soprattutto con una prospettiva seria. Anzitutto, a noi interessa avere da subito un percorso chiaro. Inizieremo incontri con quelle forze che intendano metterci la faccia, senza attendere. Non possiamo aspettare magari partiti che prima di tutto dovranno attendere la composizione in vista delle europee oppure movimenti che si schiereranno solo scegliendo il cavallo vincente. Noi siamo già in moto”. I civici non sembrano per nulla interessati a salire sul carro di un’amministrazione dalla quale hanno preso le distanze, seppur quattro anni fa furono ispiratori del percorso che portò alla candidatura del primo cittadino. “Una possibile ricandidatura del sindaco può essere legittima – precisa Di Stefano – ci può stare che un sindaco uscente decida di ricandidarsi. Però, mi sembra che anche questo incontro che c’è stato in settimana e l’intesa di massima a proseguire il percorso siano solo atti dovuti. Non sono state definite cose fondamentali. Noi andiamo avanti per la nostra strada”. L’esponente di “Una Buona Idea” ribadisce la linea.