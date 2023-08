Università, Eni e Kore vanno avanti: Di Stefano, “su Macchitella Lab Comune non c’è, solo fantasmi”

“C’è un fatto quindi, Kore ed Eni hanno ancora interesse e questa è certamente una buona notizia ma il Comune ce l’ha? La locandina della giornata è emblematica, un rapporto interrotto bruscamente e che si è sostanziato sia nel silenzio su Macchitella Lab sia sulla giornata dell’orientamento che questa volta non vede il Comune parte attiva e che altro non è che la logica conseguenza di quel rapporto interrotto – aggiunge Di Stefano – sicuramente, se proprio devo dirla tutta, personalmente avrei preferito che la giornata dell’orientamento, l’anno scorso tenutasi nei locali di proprietà del Comune nell’attesa dell’apertura di Macchitella Lab, quest’anno si svolgesse proprio nella struttura nuova di zecca della nostra università. Questo avrebbe significato traguardare verso l’apertura di un presidio di istruzione e quindi di legalità perché tutta questa società moribonda nella quale accade di tutto non ha altra arma contro la delinquenza se non l’istruzione che è sempre l’avamposto della legalità”. L’ex assessore, insieme al gruppo di riferimento, sempre in prima fila a spingere per l’avvio dell’ex casa albergo Eni, attende inoltre l’incontro annunciato dal sindaco Greco. “Sono felice di sapere che Eni e Kore stiano continuando a mantenere il dialogo e stiano organizzando ancora delle iniziative nella nostra città. Il Comune invece è uno spettatore? La domanda non è tendenziosa, è logica e doverosa – conclude – come è doveroso inoltre specificare che siamo ancora in attesa di quell’incontro che il sindaco avrebbe dovuto organizzare con la parti in causa per uscire dall’immobilismo e dal silenzio che sul tema la fa da padrone da troppo tempo. Per quanto ancora i fantasmi avranno residenza a Macchitella Lab? Se Kore, legittimamente, organizza un’altra giornata dell’orientamento e noi non siamo parte attiva, non ci rimane che organizzare la giornata dell’orientamento per i fantasmi?”.