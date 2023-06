Vandalizzate job da mare ma parte la gara di solidarietà

Contemporaneamente le associazioni che fanno parte della consulta disabili cittadina avevano accolto la richiesta del presidente Livio Aliotta di una raccolta fondi che è stata bloccata da Cgnes.

“Noi non vogliamo approfittare della situazione- ha aggiunto Cagnes- Dio vede e provvede aprendo i cuori di tante persone che si sono fatte in quattro per prestarci soccorso. Preferiamo che la raccolta fondi venga fatta nelle situazioni in cui non ci sono altri aiuti. La nostra crisi è rientrata e per adesso va bene così”